Глава Минприроды озвучил сроки одобрения заявки РФ на расширение шельфа

Российская заявка на расширение шельфа в Арктике вряд ли будет одобрена соответствующими структурами ООН в ближайшее время, этому не способствует текущая внешнеполитическая конъюнктура.

Такое мнение высказал в среду министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Непросто продвигаются дела, - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов. - При общей не совсем хорошей внешней ситуации в отношении к России надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен, конечно же, нельзя".

При этом он уточнил, что с геологической точки зрения Россия предоставила все материалы, необходимые для обоснования заявки.

Напомним, Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. Речь идет о присоединении хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По предварительным оценкам, это позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.