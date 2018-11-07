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07.11.2018 16:29
Рубрика: В мире

Греческие священники лишатся статуса госслужащих

Текст: Александр Гасюк ("Российская газета", Афины)
Планы правительства Греции по отделению Элладской православной церкви (ЭПЦ) от государства в рамках продвигаемой конституционной реформы приобрели конкретные очертания. Предполагается, что после завершения преобразований в основном законе Греции - одной из самых "верующих" стран в Европе - государство станет "религиозно нейтральным" и перестанет платить священнослужителям зарплаты.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Накануне лидеры греческой светской и церковной власти Алексис Ципрас и архиепископ Афинский Иероним публично объявили о достигнутой "исторической договоренности". Согласно ей, около 10 тысяч клириков ЭПЦ перестанут считаться госслужащими и не будут более прямой нагрузкой для бюджета страны. Вместе с тем, их совокупные доходы в размере порядка 189 миллионов евро будут ежегодно компенсироваться в виде специальной субсидии церковному духовенству, которая подлежит индексации в случае изменения уровня зарплат в стране.

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При этом, стремясь к религиозной нейтральности государства, официальные Афины "по историческим и практическим причинам" сохранят признание ЭПЦ - одной из 14 поместных православных церквей - в качестве господствующей религии. Греческие власти и церковь также договорились разрешить продолжающиеся между ними десятки лет имущественные споры путем создания специального фонда, который будет управлять оспариваемыми объектами и поровну делить извлекаемую из их деятельности прибыль. Синоду ЭПЦ еще предстоит утвердить план радикального реформирования церковно-государственных отношений.

Отметим, что ранее на институт греческой церкви в стране с 98 процентами верующего православного населения светские чиновники даже не смели покушаться.

В мире Европа Греция
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