Греческие священники лишатся статуса госслужащих

Накануне лидеры греческой светской и церковной власти Алексис Ципрас и архиепископ Афинский Иероним публично объявили о достигнутой "исторической договоренности". Согласно ей, около 10 тысяч клириков ЭПЦ перестанут считаться госслужащими и не будут более прямой нагрузкой для бюджета страны. Вместе с тем, их совокупные доходы в размере порядка 189 миллионов евро будут ежегодно компенсироваться в виде специальной субсидии церковному духовенству, которая подлежит индексации в случае изменения уровня зарплат в стране.

При этом, стремясь к религиозной нейтральности государства, официальные Афины "по историческим и практическим причинам" сохранят признание ЭПЦ - одной из 14 поместных православных церквей - в качестве господствующей религии. Греческие власти и церковь также договорились разрешить продолжающиеся между ними десятки лет имущественные споры путем создания специального фонда, который будет управлять оспариваемыми объектами и поровну делить извлекаемую из их деятельности прибыль. Синоду ЭПЦ еще предстоит утвердить план радикального реформирования церковно-государственных отношений.

Отметим, что ранее на институт греческой церкви в стране с 98 процентами верующего православного населения светские чиновники даже не смели покушаться.