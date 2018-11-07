Hyundai представил роскошную Creta

На автосалоне в бразильском Сан-Паулу Hyundai устроил роскошную премьеру. Корейский производитель презентовал топовую версию Creta Diamond.

Автомобиль выпустили в единственном экземпляре, однако не исключено, что его будут производить по спецзаказам. Creta Diamond получил эксклюзивный цвет кузова - темно-голубой металлик с такой же отделкой нижних частей бамперов и накладок на колесные арки. Решетка радиатора, в отличие от серийной модели, черная, а не хромированная.

Роскоши автомобилю добавляет салон из перфорированной бежевой кожи с коричневыми вставками, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, панорамная крыша с люком. В Creta Diamond установлена новая оптика на светодиодах.

Для задних пассажиров в подголовниках кресел установлены сенсорные экраны с доступом в интернет и возможностью подключения устройств.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Модель оборудовали 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 156 л.с. в бензиновой версии и 166 л.с. в версии, использующей этанол. В комплекте идет 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Стоимость новинки пока не озвучена.

Тизерные изображения Creta Diamond Hyundai выложила в конце октября. Тогда же стало известно, что Creta второго поколения получит семиместную версию.