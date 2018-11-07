Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 г. N 1279 г. Москва "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями

1. Настоящие Правила определяют порядок идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Понятия "организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями" и "пользователь сервиса обмена мгновенными сообщениями" используются в настоящих Правилах в значениях, установленных частью 42 статьи 101 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

2. Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями осуществляет идентификацию пользователей сервиса обмена мгновенными сообщениями путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (далее - абонентский номер) в соответствии с настоящими Правилами на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором подвижной радиотелефонной связи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - идентификация).

3. В целях осуществления идентификации абонентский номер, выделенный пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, предоставляется пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Для подтверждения абонентского номера организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями предлагает пользователю совершить действия с использованием этого абонентского номера, позволяющие достоверно установить, что сообщенный абонентский номер при регистрации в сервисе обмена мгновенными сообщениями используется пользователем.

4. При осуществлении идентификации организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями направляет по электронным каналам связи, указанным в договоре об идентификации, оператору подвижной радиотелефонной связи запрос о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в базах данных об абонентах оператора связи (далее - базы данных) сведений об абоненте (пользователе) абонентского номера, которые представлены оператору связи в соответствии с правилами оказания услуг связи.

При поступлении запроса от организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями оператор подвижной радиотелефонной связи обязан предоставить организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о наличии (отсутствии) в базах данных сведений об абоненте (пользователе) абонентского номера в течение 20 минут с момента получения указанного запроса по электронным каналам связи, указанным в договоре об идентификации.

5. В случае неполучения информации от оператора подвижной радиотелефонной связи в срок, установленный пунктом 4 настоящих Правил, или получения информации от оператора подвижной радиотелефонной связи об отсутствии в базах данных сведений об абоненте (пользователе) абонентского номера, которые должны быть представлены оператору связи в соответствии с правилами оказания услуг связи, идентификация считается не пройденной.

Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями без прохождения процедуры идентификации, установленной настоящими Правилами.

6. В случае наличия в базах данных сведений об абоненте (пользователе) абонентского номера оператор подвижной радиотелефонной связи делает запись в базах данных об использовании абонентского номера пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями с указанием наименования организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями, а также уникального кода идентификации, выделенного пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, который предоставляется организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями оператору подвижной радиотелефонной связи в порядке, установленном в договоре об идентификации.

7. В случае расторжения договора между абонентом, прошедшим процедуру идентификации, предусмотренную настоящими Правилами, и оператором подвижной радиотелефонной связи или изменения сведений об абоненте (пользователе) абонентского номера оператор подвижной радиотелефонной связи в течение суток уведомляет об этом организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями.

При получении такого уведомления организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан провести повторную идентификацию пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями, ранее прошедшего процедуру идентификации, предусмотренную настоящими Правилами, и продолжающего использование сервиса обмена мгновенными сообщениями, в течение 20 минут с момента получения уведомления.