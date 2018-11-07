Правительство утвердило правила идентификации для мессенджеров

Через полгода все, кто не прошел идентификацию, не смогут отправлять сообщения в мессенджерах. Фото: depositphotos.com

По закону, который вступил в силу 1 января 2018 года, мессенджеры не могут предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован, но правил идентификации до сих пор не было. Основная задача закона - защитить пользователей от спама. Тот, кто не прошел идентификацию, сообщения отправлять не сможет.

Согласно постановлению правительства, которое публикует "Российская газета", администрация мессенджера обязана запрашивать информацию о пользователе у мобильного оператора, а тому дается 20 минут на ответ. Затем администрация мессенджера должна предоставить мобильному оператору данные об уникальном коде идентификации, присвоенном данному абоненту.

Если абонент расторгнет договор с сотовой компанией или переходит со своим номером к другому оператору, то старый оператор обязан об этом уведомить администрацию мессенджера в течение суток, после чего процесс идентификации должен быть пройден вновь, уже с новым оператором связи.

Необходимо еще предусмотреть возможность прохождения идентификационных процедур для иностранцев, находящихся в роуминге в России, считает глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. У главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко тоже есть ряд вопросов к документу, в частности, как будет происходить ценообразование и кто должен платить за услугу идентификации, если она коммерческая. Кроме того, он предлагает уточнить, как правила будут действовать в отношении несовершеннолетних пользователей. Сейчас сим-карты для своих детей берут их родители, а значит, один и тот же человек может иметь несколько аккаунтов в одном и том же мессенджере.

Постановление с правилами идентификации вступает в силу через полгода. Такой срок дан операторам связи на подготовку.

Весь процесс идентификации должен протекать без участия пользователя, исключением может быть случай, когда он использует "серую" сим-карту. Тогда ему могут отказать не только в переписке в мессенджерах, но и в услугах сотовой связи. Симку, купленную с рук, надо "привязать" к своим паспортным данным, обратившись в салон связи оператора, которому принадлежит номер.