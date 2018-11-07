Иран предупредил покупателей нефти о "тяжелых" месяцах

Ближайшие месяцы станут для покупателей нефти "довольно тяжелыми". Об этом заявил профильный министр Ирана Бижан Намдар Зангане.

"К сожалению, следующие месяцы, как ожидается, будут довольно тяжелыми для потребителей", - приводит слова чиновника ТАСС.

Он добавил, что временные разрешения на импорт нефти из Ирана, которые США дали нескольким странам, слишком малы. Они не соответствуют рыночному спросу на нефть и не смогут его удовлетворить.

Агентство отмечает, что в связи с введенными с 5 ноября санкциями Вашингтона импорт нефти из Ирана упал на 1 млн баррелей в сутки. Цель США - снизить объем поставок до нуля.