Вне всяких сомнений, главный матч сегодняшнего вечера пройдет в Турине, где "Ювентус" примет "Манчестер Юнайтед".

Лидеры и фавориты группы H встречались в предыдущем туре, и тогда итальянцы праздновали победу.

Собственно, у "Юве" в этом розыгрыше все удается: три игры - три победы. В том числе - на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" же не только проиграли дома "Старой синьоре", но и скатали унылую ничейку с "Валенсией" - тоже дома. Гостевой разгром "Янг Бойз" едва ли утешает фанатов МЮ и добавляет теплых чувств к рулевому "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Победа в Турине, конечно, английскому клубу сильно бы пригодилась. Удастся ли ему что-то противопоставить Роналду и компании, узнаем совсем скоро.

Начало суперматча - в 23:00.