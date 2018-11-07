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Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал итоги выборов в США

Текст: Галина Мисливская
Итоги промежуточных выборов в США показывают, что раскол в обществе сохраняется, политическая система становится все более разбалансированной, что грозит проблемами не только Америке, но и тем, кто от нее зависит, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Сергей Куксин/РГ Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Сергей Куксин/РГ
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Промежуточные выборы в Конгресс США давно не привлекали такого внимания в мире и не вызывали ажиотажа в самой Америке, поскольку сами США так же давно не выступали со столь противоречивых позиций в международных делах и не были столь резко расколоты внутри", - написал он в Facebook.

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Предварительные итоги, по его мнению, позволяют сделать вывод о том, что сенсации не произошло и расчеты демократов на провал республиканцев не оправдались.
"Разделение палат между республиканцами и демократами, с одной стороны, дает немалые карты в руки Белому дому", - считает Косачев. Это касается, прежде всего, назначений на ключевые посты и внешней политики. Если демократам удалось бы взять под свой контроль Сенат, они смогли бы заблокировать все назначения Трампа в Верховный суд, федеральную судебную систему и на руководящие должности в администрации, в особенности - на внешнеполитические должности, а также тормозить заключение торговых соглашений. В этом случае "внешняя политика Трампа была бы полностью парализованной".

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Однако внутренние угрозы для президента США сохранятся: это и угроза импичмента, и всякого рода парламентские расследования "в отношении и многих других действий Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику".

Сейчас, полагает Косачев, обе стороны будут сейчас представлять результаты как собственную победу. "Но, боюсь, в конечном счете в проигравших будут и американская политическая система, которая станет еще более разбалансированной и непредсказуемой, и та часть мира, которая вольно или невольно находится в зависимости у американских внутриполитических разборок", - отметил он.

"И это плохая новость", - заключил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика
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