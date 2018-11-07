Палата представителей США перейдет под контроль оппозиционной Трампу партии

По данным телеканала CNN, к 08:00 мск в палате представителей демократическая партия набирает 189 мандатов из 435, а правящая республиканская - 174. Для контроля над нижней палатой одной из партий необходимо получить 218 голосов.

Газета Politico, насчитавшая демократам 175 мест, а республиканцам - 166, также делает вывод о победе "синих" (цвет демократической партии США - прим. "РГ") в палате представителей на основе предсказуемости результатов в тех округах, где подсчет еще идет. По данным газеты, демократам уже удалось отвоевать у республиканцев не менее 25 мандатов в нижней палате в тех округах, которые считались спорными, чего достаточно для победы.

В сенате республиканцы получают как минимум 51 голос из 100, тем самым сохранив контроль над верхней палатой.

Президент Дональд Трамп назвал результаты выборов "невероятно успешными", но в полной мере они не оправдали надежд ни одного из политических лагерей.

Правящая республиканская партия уступила нижнюю палату оппозиции, что дает последней рычаги для торможения и блокирования реформ Белого дома. Но и надежды демократов на "синюю волну" народного гнева против Дональда Трампа не сбылись. Консерваторы уверенно отстояли и упрочили свой перевес в сенате.