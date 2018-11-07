Трамп назвал невероятно успешными промежуточные выборы

Президент Дональд Трамп назвал невероятно успешными состоявшиеся во вторник промежуточные выборы в конгресс США. Такую запись американский лидер сделал в своем Twitter , впервые прокомментировав процесс обработки бюллетеней.

"Невероятный успех этим вечером, - написал он. - Всем спасибо!". В дополнительные пояснения хозяин Белого дома пускаться не стал.

Поступившие на данный момент результаты сложно назвать однозначным успехом для поддерживающей президента республиканской партии США. Она выполнила задачу минимум, сохранив большинство голосов в сенате, но, как утверждают прогнозы ведущих американских телеканалов, уступит контроль над палатой представителей демократической оппозиции, хотя и с небольшим перевесом.

По данным телеканала CNN, в палате представителей демократическая партия пока набирает 177 мандатов из 435, а правящая республиканская партия гарантировала себе 170 депутатских кресла. Для контроля над этой палатой одной из партий необходимо набрать 218 голосов.