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Рубрика: В мире

Опрос: Большинство избирателей пришли на выборы из-за Трампа

На промежуточные выборы в США около 39 процентов жителей Америки пришли для того, чтобы выразить несогласие с политикой Трампа, свидетельствует опрос телекомпании CNN. Деятельность Трампа на посту президента одобряют 44 процента американцев, а 55 процентов - не одобряют.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Между тем семь из десяти опрошенных рассказали, что удовлетворены положением дел в экономике и заявили, что их материальное положение за последние два года улучшилось. Половина избирателей считает политику Трампа в области иммиграции слишком жесткой. Также 54 процента избирателей не поддерживают политику Республиканской партии, в то время как 43 процента оценивают ее положительно.

Напомним, в США шестого ноября прошли промежуточные выборы в обе палаты конгресса и местные органы власти. По их итогам демократическая оппозиция рассчитывает нарушить монополию правящей Республиканской партии, под контролем которой после 2016 года оказались как исполнительная, так и законодательная ветви власти. Одним из ключей к победе на промежуточных выборах считается обеспечение явки своих сторонников, а не попытки переманить электорат у соперников.

В мире США Дональд Трамп
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