Первые результаты выборов в США не выявили победителя

Первые результаты подсчета голосов на промежуточных выборах в конгресс США не дают возможности выявить победителя. По данным телеканала CNN на 06:00 по московскому времени, в палате представителей демократическая партия пока набирает 106 мандатов из 435, а правящая республиканская партия гарантировала себе 103 депутатских кресла. Для контроля над этой палатой одной из партий необходимо набрать 218 голосов.

В сенате республиканцы получают 45 голосов из 100, в то время как демпартия обеспечила себе 38 мандатов.

При этом, как отмечает CNN, президент США Дональд Трамп, наблюдающий за итогами процесса обработки бюллетеней из Белого дома, доволен первыми результатами. В Белом доме специально организован оперативный штаб, куда стекается вся информация для президента, который был избран от республиканской партии.

Главная интрига выборов в том, сумеет ли демократическая оппозиция нарушить монополию республиканцев в Вашингтоне, с 2016 года контролирующих как Белый дом, так и обе палаты конгресса США.

Накануне выборов большинство авторитетных американских прогнозов оценивали шансы демократов получить контроль над нижней палатой конгресса в 70-85 процентов. Но если судить по первым итогам, борьба за палату представителей будет крайне упорной, большого преимущества пока ни одной из сторон добиться не удается.

В верхней палате, как ожидалось, республиканская партия сохранит и, возможно, немного нарастит свой минимальный перевес над демократической оппозицией. Судя по первым результатам, именно так и произойдет. Так, кандидат-республиканец Марша Блэкберн одержала уверенную победу в штате Теннесси, где голосование считалось одним из ключевых.

Промежуточные выборы в конгресс США и местные органы власти проходят раз в четыре года и традиционно вызывают у избирателей меньший интерес, чем общенациональные, на которых также проходит голосование по главе государства. Поэтому обеспечение явки своих сторонников традиционно считается одним из главных ключей к победе на промежуточных выборах. В этот раз оба политических лагеря, похоже, добились успеха. Агентство Associated Press прогнозирует, что явка может стать рекордной с 1952 года.