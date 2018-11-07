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07.11.2018 17:39
Рубрика: Экономика

Крупнейшая мировая сеть коворкингов открывается в "Якиманке 26" Александра Удодова

Текст: Лариса Розова
В первом полугодии 2019 года коворкинговая компания WeWork откроет в принадлежащей девелоперу Александру Удодову торговой галерее "Якиманка 26" свою первую площадку в центре Москвы.
Галерея "Якиманка 26". Фото: Александр Лопатев Галерея "Якиманка 26". Фото: Александр Лопатев
Галерея "Якиманка 26". Фото: Александр Лопатев

Поясним нашим читателям: коворкинг - это организация труда людей с разной занятостью в общем пространстве (Википедия). Всемирно-известный оператор гибких офисов займет 3,2 тысячи квадратных метров - полностью второй этаж здания. В том, что сервисный офис привлечет свою аудиторию, якорный арендатор не сомневается - сделка заключена на долгий срок.

В настоящее время WeWork управляет коворкингами почти в тридцати странах мира. Но российский рынок компании только предстоит покорить. "Якиманка 26", как считают консультанты сделки WeWork с Александром Удодовым из компании JLL, для коворкинга - настоящая находка. По мнению экспертов, здание галереи оптимально соответствует требованиям, предъявляемым оператором международной сети к арендодателям.

"Мы очень рады объявить о подписании договора с таким исключительным объектом, как "Якиманка 26”. Историческая архитектура и удобная локация делают эту площадку идеальной для наших резидентов, которые смогут использовать это пространство для общения, обмена навыками и совместной работы внутри развитой сети WeWork", - говорит Михаил Коноплев, генеральный директор WeWork в Центральной и Восточной Европе.

Галерея расположена в самом центре Москвы, в пешей доступности от Кремля, неподалеку от метро, в окружении жилых и офисных зданий премиального класса. По словам заместителя руководителя отдела услуг корпоративным клиентам компании JLL Екатерины Беловой, район Якиманка - один из самых востребованных на рынке офисной недвижимости. А доля свободных предложений в нем крайне мала - всего 6%. Значит, компаний и отдельных предпринимателей, желающих арендовать временный офис или рабочее место в коворкинге, должно найтись немало. Важно и то, что неподалеку от торгово-офисного центра находится ориентированный на креативную аудиторию парк искусств "Музеон". Дополнительным плюсом эксперты называют "изысканный архитектурный облик галереи".

Александр Удодов, напомним, приобрел "Якиманку 26" в 2015 году, после чего инвестировал значительные средства в инженерную реконструкцию и обновление фасада здания. Сегодня этот торговый комплекс называют воплощением стиля Арт Деко. По словам Удодова, здание уникально и будет привлекать "амбициозных арендаторов", также реализующих уникальные проекты. Бизнесмен отметил, что рад сотрудничеству с сетью WeWork, которая "обладает большим потенциалом развития в России".

Превращение обычных офисных помещений в творческие пространства для работы и общения - концептуальная основа коворкингов. По сути, на этом же принципе креативного переустройства основывается и девелоперская деятельность Александра Удодова. Ему принадлежит столичный торговый центр класса "люкс" "Гименей" и несколько торгово-развлекательных комплексов в Москве, Подмосковье и Калужской области. Кроме того, Александр Удодов реализует несколько крупных импортозамещающих проектов. В частности, он построил современный бальнеологический центр "Термы" в Краснодарском крае, а также открыл большой тепличный комплекс по производству шампиньонов под брендом "Грибная радуга" в Курской области.

Экономика
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