МЧС, а вместе с ним и вся страна снова подсчитывают урон от очередного страшного пожара. В Кемеровской области в городе Юрга сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья.

Тела двух взрослых и пятерых детей, младшему из которых было всего два года, обнаружили внутри дома. Обгоревших, но еще живых 42-летнюю хозяйку и 12-летнего мальчика успели доставить в больницу. Но спасти удалось только женщину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пока следователи делают свое дело, этот случай снова заставил задуматься над вопросом: что надо сделать, чтобы не гореть? В МЧС на него пытаются ответить изменением законодательно, ужесточая противопожарные правила и расширяя полномочия инспекторов пожарного надзора. Кстати, эксклюзивное интервью по этой теме накануне корреспонденту "РГ" дал директор надзорного департамента МЧС России Ринат Еникеев. С предлагаемыми противопожарными инициативами можно ознакомиться на нашем сайте.

При этом в МЧС напоминают, что Россия - не лидер по количеству пожаров. В США их гораздо больше. Зато мы лидируем по количеству жертв. То есть пожары с тяжелыми последствиями показывают слабую пожарную безопасность на горящих объектах.

Например, сгоревший в кемеровской Юрге бревенчатый дом был оборудован печным отоплением. И теперь искры из печи рассматриваются следователями как одна из приоритетных причин пожара. Но запретить печное отопление в нашей стране невозможно. Иначе большому количеству людей просто элементарно станет негде жить.

Оптимальным выходом было бы соблюдение всех необходимых противопожарных норм. О них "РГ - Неделя" писала в номере за 14 июля "Не кошкин дом". Беда в том, что зачастую хозяевам просто не на что купить даже элементарный огнетушитель.

Не выходом было бы и страхование, о котором также много говорилось. У нас в стране с этим проблемы. Страховые компании с удовольствием берут деньги, но как только дело доходит до выплат, то используют все возможности, чтобы не платить.

Звучали еще предложения, чтобы брать, так сказать, "на поруки" многодетные семьи и приравнивать их жилье к социальным объектам. То есть проводить в их жилье за счет государства дымоуловительные датчики, устанавливать пожарную сигнализацию. Это было бы выходом. Причем эффективным. Но и тут есть законодательные закавыки: как быть, например, если семья жилье снимает или переезжает с места на место? Да и потянут ли финансово такие расходы и без того небогатые региональные бюджеты?

Например, сгоревшая семья Афанасьевых арендовала свое жилье. Даже если бы они были в состоянии купить огнетушитель и комплекты "самоспасатель", вряд ли они стали бы вкладываться в переоборудование печи по всем нормам в чужом доме. Да и государству вкладывать деньги в чужое жилье зачем? Вдруг многодетная семья на следующий день после оборудования жилья датчиками и сигнализацией съедет со съемной квартиры или дома?

Пока самыми простыми и дешевыми остаются меры, которые сразу после кемеровского пожара предложили на тематическом селекторе в антикризисном центре МЧС, - это подворовые обходы потенциально опасных домов пожарными инспекторами с целью обязать хозяев соблюдать установленные меры безопасности.

В ежедневном номере "Российской газеты" за 8 ноября надзорный департамент МЧС России выступил с рядом законопроектов относительно пожарной безопасности.

МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал уделить особое внимание многодетным семьям и социально незащищенным слоям населения. "Не стесняйтесь приходить в дома и смотреть, в каких условиях они живут и чем отапливают свои дома", - потребовал министр.

Он предложил организовать эту работу через старост, муниципальные власти или органы местного самоуправления, особенно с семьями, у которых семейный бюджет не позволяет выделить лишнюю копейку на ремонт и безопасность.

В свою очередь, первый замглавы МЧС Александр Чуприян предложил инспекторам Госпожнадзора использовать институт социальных работников для работы с многодетными и социально незащищенными семьями, а также базы данных МВД для работы с неблагополучными семьями.