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07.11.2018 10:40
Рубрика: Власть

Медведев рассказал о перспективах товарооборота РФ и Китая

Текст: Владимир Кузьмин (Пекин)
Фото: Александр Корольков
Россия и Китай едины в подходе, что мир должен способствовать глобальной торговле, а протекционизм отдельных государств лишь сдерживает развитие.

Переговорами с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцянем завершился официальный визит Дмитрия Медведева в Китай. Результатом очередной межправительственной встречи стало подписание более десяти соглашений, включая план развития сельского хозяйства Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока Китая, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и министерством коммерции Китая по сотрудничеству в области торговли услугами. Федеральная таможенная служба и главное таможенное управление КНР договорились совершенствовать порядок проведения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли. По ряду документов, например, генконтракту на создание тяжелого вертолета AHL, завершаются последние согласования, и, заверяли в российской делегации, его подписание состоится в самое ближайшее время.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Уровень торговли между государствами уверенно растет. Ожидается, что до конца года он превысит 100 миллиардов долларов, но это далеко не предел, считает глава российского правительства: "Это явно не тот результат, на который мы должны ориентироваться, как на заключительный. Мы способны нарастить товарооборот существенно, и такая цель поставлена. Мы можем говорить о цифрах, которые как минимум приведут к удвоению торгового оборота".

Большой интерес у российских компаний вызывает китайский рынок сельскохозяйственной продукции. Правительства смогли согласовать снятие ряда остававшихся ограничений, и теперь отечественные производители смогут поставлять в Китай мясо птицы и молочную продукцию. Первые партии могут поступить из России до конца года, считают в Минсельхозе РФ. "Мы продолжим работу по снятию барьеров в различных сферах и не только в двустороннем формате", - заявил Медведев.

Китай же готов приходить в экономику России со своими инвестициями. В первую очередь, интерес проявляется к нефтегазовой сфере, где, по словам Ли Кэцяна, китайские компании готовы рассматривать участие в проектах по добыче, глубокой переработке и транспортировке сырья. "На Дальнем Востоке мы готовы развивать и усиливать взаимодействие с Россией", - сказал премьер госсовета Китая.

- Мы заинтересованы в развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами. В частности, в создании научно-инновационного фонда для того, чтобы поддержать наше научно-техническое сотрудничество, совместные разработки и определить перспективные сферы развития, - заявил Ли Кэцян.

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Такие результаты российско-китайское сотрудничество демонстрирует даже вопреки внешнему давлению и попыткам разрушить международный торговый порядок. "Нам действительно нужно соединить усилия, для того чтобы международное регулирование в этой сфере сохранялось, более того, оптимизировалось, развивалось. Для этого наши ведомства будут работать, сотрудничать", - отметил глава правительства России.

- Здесь наши подходы едины, - заверил Дмитрий Медведев. - Мы считаем, что все, что было сделано в этой сфере, должно способствовать глобальной торговле, глобальному обмену инвестициями, а не замыкаться в рамках отдельных стран.

Ли Кэцян подтвердил эту позицию. "Экономическая глобализация является необратимой тенденцией, - заявил он. - Протекционизм и односторонние подходы ударяют по многосторонней торговой системе, ядром которой является ВТО". При этом ущемляются интересы конкретных государств, в том числе России и Китая. "От лица наших стран мы готовы содействовать упрощению торговли, инвестиций и оказывать поддержку региональной экономической интеграции", - заключил премьер госсовета Китая.

В этих реалиях Москва и Пекин вынуждены искать такие механизмы взаимодействия, которые бы нивелировали негативное влияние на свои экономики. На переговорах был представлен проект соглашения о переводе взаиморасчетов на национальные валюты.

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Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским премьером говорил о необходимости подписания документа в кратчайшие сроки. "Он даже сказал, какие вещи они точно хотели бы отразить в таком соглашении. Договорились, что в ближайшие недели консультации пройдут", - уточнил руководитель института развития. Непосредственно подписание может произойти до конца года, предположил Игорь Шувалов.

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