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07.11.2018 11:39
Рубрика: Власть

Медведев: Власти поддержат крупные компании в случае новых санкций

Власти окажут поддержку российским крупным компаниям, если они попадут под новые санкции США, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Так глава правительства прокомментировал намерения госдепа США ввести против России новые санкции. Напомним, американская сторона аргументировала свои планы ввести новые ограничительные меры в отношении РФ в связи с так называемым делом Скрипалей: Москва, якобы, не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химическом и биологическом оружии.

"Мы приспособились к различного рода ограничениям", - заявил Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости. Он отметил, что подобные ограничения "дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы".

Премьер-министр России уверен, что ничего критичного не произойдет. При этом он подчеркнул, что в случае введения новых санкций властям придется принимать определенные решения. Дмитрий Медведев не исключил в том числе оказание государственной поддержки отдельным крупным компаниям, которые окажутся под подобного рода санкциями.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Санкции и антисанкции
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