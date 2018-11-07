Медведев: Власти поддержат крупные компании в случае новых санкций

Власти окажут поддержку российским крупным компаниям, если они попадут под новые санкции США, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так глава правительства прокомментировал намерения госдепа США ввести против России новые санкции. Напомним, американская сторона аргументировала свои планы ввести новые ограничительные меры в отношении РФ в связи с так называемым делом Скрипалей: Москва, якобы, не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химическом и биологическом оружии.

"Мы приспособились к различного рода ограничениям", - заявил Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости. Он отметил, что подобные ограничения "дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы".

Премьер-министр России уверен, что ничего критичного не произойдет. При этом он подчеркнул, что в случае введения новых санкций властям придется принимать определенные решения. Дмитрий Медведев не исключил в том числе оказание государственной поддержки отдельным крупным компаниям, которые окажутся под подобного рода санкциями.