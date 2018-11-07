Госдеп объявил о планах усилить санкции против России

США могут ввести против России второй пакет санкций в связи с так называемым делом Скрипалей. Это стало известно после того, как Белый дом пришел к выводу, что Москва, якобы, не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химическом и биологическом оружии.

"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает дополнительные санкции", - приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт ТАСС.

При этом чиновница подтвердила, что во вторник, 6 ноября, Госдеп проинформировал американский Конгресс о том, что "не может подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования" закона о химоружии. В связи с этим оба ведомства начали консультации по поводу следующих шагов, которые должны быть предприняты спустя 90 дней после "первоначального решения от 6 августа 2018 года".

Речь идет о первом пакете санкций по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Агентство напоминает, что был введен запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения. Между тем вторая часть ограничений предполагает полный запрет импорта США товаров из РФ и экспорта в России кроме продовольствия, снижение уровня двусторонних дипломатических отношений вплоть до их полной остановки и блокирование кредитов по линии международных финансовых организаций.