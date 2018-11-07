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07.11.2018 14:56
Рубрика: Экономика

Минфин не смог полностью разместить "короткие" ОФЗ

Текст: Роман Маркелов

Первый аукцион по размещению Минфином облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду прошел неудачно, следует из сообщения Московской биржи.

Министерство предлагало инвесторам выпуск "коротких" бумаг с погашением 28 февраля 2024 года. Минфин смог продать облигаций только на 4,7 миллиарда из предложенных покупателям 10 миллиардов. При этом итоговый спрос на ОФЗ превысил 12,7 миллиарда рублей. Доходность выпуска по средневзвешенной цене составила 8,59 процента годовых, говорится в сообщении Мосбиржи.

На втором аукционе 7 ноября Минфин попытается разместить выпуск "длинных" ОФЗ (с погашением в мае 2029 года) также на 10 миллиардов рублей.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Неопределенность с санкциями - по-прежнему существенное препятствие для интереса к длинным и среднесрочным госбумагам, которые сильно уступают краткосрочным выпускам (трехлетним) в отношении риска и доходности, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "Увеличению вероятности реализации этих рисков могут поспособствовать итоги прошедших выборов в Конгресс. Кроме того, Госдеп США уведомил Конгресс, что РФ не предоставила в установленный срок доказательств соблюдения условий закона о ликвидации химического и биологического оружия. Это предполагает введение более жестких санкций против РФ", - считают они.

На прошлой неделе Минфин не смог полностью разместить весь предложенный инвесторам объем ОФЗ. Из 15-миллиардного выпуска "коротких" бумаг с погашением в декабре 2021 года ведомство продало ОФЗ на 12,161 миллиарда. При это "длинные" облигации на 5 миллиардов рублей с погашением в мае 2029 года были проданы полностью при спросе почти в 15 миллиардов.

Две недели назад министерству также не удалось в полном объеме продать ОФЗ на предложенные 20 миллиардов рублей. Неудачно прошел аукцион с "длинными" облигациями на 10 миллиардов рублей, но тот же объем "коротких" ОФЗ удалось продать полностью.

Экономика Финансы Фондовый рынок Правительство Минфин
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