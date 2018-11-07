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07.11.2018 21:48
Рубрика: Общество

На берегу Черного моря нашли древний "металлургический завод"

Текст: Денис Передельский
Фото: Darik Burgas / Archaeology in Bulgaria Фото: Darik Burgas / Archaeology in Bulgaria
Фото: Darik Burgas / Archaeology in Bulgaria

Совместная миссия болгарских и немецких археологов при раскопках на черноморском побережье недалеко от города Созополя в Болгарии обнаружила остатки плавильных печей, созданных в античные времена.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities / AP
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Как сообщает Archaeology in Bulgaria, "завод" был обнаружен на месте античного медного рудника. Он располагался за пределами древнегреческой колонии Аполлония Понтика. Сейчас здесь находится город Созополь.

При раскопках археологи обнаружили множество печей. Возраст большинства из них составляет около 2500 лет. Однако найдены и более древние объекты. Так, две печи, предположительно, были созданы еще в VI веке до н.э.

К слову, древний рудник вблизи Созополя давно известен ученым и, казалось, хорошо изучен. Однако плавильные глиняные печи там найдены впервые. Они располагались на самом краю шахты. Даже удивительно, что их нашли только сейчас.

По мнению ученых, древнее производство представляло собой настоящий металлургический завод. Печи в нем были двух видов: для обжига и для плавки.

Вероятно, руду обрабатывали прямо у шахты, а изготовленное сырье в виде медных плит доставляли в Аполлонию Понтика.

Оттуда добытая медь экспортировалась по всему древнему Средиземноморью.

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