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07.11.2018 16:20
Рубрика: Общество

Новый экипаж отправится на МКС в начале декабря

Ракетно-космическая корпорации (РКК) "Энергия" предложила отправить новый экипаж на Международную космическую станцию 3 декабря. Соответствующую инициативу одобрил совет главных конструкторов.

Фото: Roscosmos Media/ youtube.com
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер

В экипаж "Союза МС-11" входят Олег Кононенко ("Роскосмос", командир корабля), Давид Сен-Жак (ККА, бортинженер) и Энн Макклейн (НАСА, бортинженер), сообщается на сайте корпорации.

20 декабря планируется возвращение на Землю экипажа из трех человек: Александра Герста (ЕКА), Серины Ауньон-Ченселлор (НАСА) и Сергея Прокопьева ("Роскосмос").

Напомним, неудачный запуск "Союза-ФГ" состоялся 11 октября. На борту находились двое космонавтов -  Алексей Овчинин и Ник Хейг, они сумели эвакуироваться и не пострадали. Авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке на Байконуре.

К такому выводу пришла расследовавшая причины ЧП комиссия. Специалисты пересоберут две ракеты, чтобы исключить подобные проблемы.

Общество Космос Компании ВПК РКК "Энергия" Запуски "Союзов"
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