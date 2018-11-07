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07.11.2018 13:25
Рубрика: Общество

Ольга Васильева рассказала депутатам о цифровизации школ

Текст: Татьяна Замахина
Министр просвещения Ольга Васильева в ходе "правительственного часа" рассказала депутатам о приоритетах министерства и одной из главных задач назвала внедрение в школы цифровой среды. Однако полной цифровизации образования не будет, заверила министр. Ручку на клавиатуру никто менять не собирается.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В начале выступления Ольга Васильева напомнила, что в данный момент подходит к концу реорганизация в сфере образования и науки. Разделение "большого" министерства позволит чиновникам сконцентрироваться на решении важнейших задач. Для Минпросвещения это, в первую очередь, повышение качества и доступности образования. Россия, уверена министр, должна войти в десятку стран с лучшими системами школьного образования.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Деньги на это государство дает: так, расходы на госпрограмму "Развитие образования" с 2016 года по 2018 год составили 1,42 трлн рублей.

В рамках нацпроекта предстоит полностью ликвидировать третью смену, создать 24 тысячи 600 новых учебных мест в сельской местности. Кроме того, к 2024 году 80 процентов детей должны быть охвачены дополнительным образованием. Среди других целей - переподготовить половину учительского корпуса.

Фото: depositphotos.com
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И еще одна важнейшая для министерства задача - создание цифровой образовательной среды. "И здесь я хочу сказать, что разговор о том, что кто-то собирается менять руку и ручку на клавиатуру, он абсолютно несостоятелен", - пояснила Васильева. Россия, конечно, учитывает мировой опыт: сегодня практически во всех странах мира работают с гаджетами, особенно в начальной школе. Однако их использование строго регламентировано, и так должно быть и в России.

Министерство уже второй год проводит исследование по влиянию гаджетов на разновозрастные категории школьников. И их использование в школьной программе будет соотноситься с результатами проекта, который стоит 77 млрд рублей.

Цифровизация также означает возможность онлайн-курсов, добавила министр. Правда, пока школьников это не касается - на эту тему тут же нашлось замечание у Счетной палаты, от которой выступал аудитор Михаил Мень. Ведомство рекомендует убрать этот "пробел", а также ускорить процесс внедрения интернета в школы. Полное "виртуальное покрытие" запланировано лишь к 2025 году, при этом скорость соединения для сельских школ в два раза ниже, чем для городских.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
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"Отставание в цифровом обновлении может привести к расслоению с точки зрения доступности качественного образования", - предпредил Мень.

У депутатов тоже нашлись замечания. "Российский учитель - мировой рекордсмен по времени, которое он тратит на бюрократические процедуры, - заявил коммунист Олег Смолин. Он привел данные, согласно которым каждое учебное заведение заполняет 300 отчетов по 12 тысячам показателей ежегодно.

"Вы правы, когда говорите о большом количестве отчетов для органов надзора", - согласилась Васильева. Но и здесь поможет цифровизация. Контролеры, согласно достигнутой договоренности, теперь большую часть материала берут на сайтах школ. "Но самое важное произойдет в рамках осуществления национального проекта, потому что выстраивается  такая система отчетности, что информация будет забита один раз, и достаточно будет одного клика", - анонсировала  министр.

Фото: depositphotos.com
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Не все проблемы решит "цифра". В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал печальной ситуацию с недостаточной реализацией инвестиций в сфере образования. Так, по данным профильного комитета, в 2018 году было освоено только 8% средств, выделенных на строительство детских яслей. "Это тревожный звоночек", - сказал Володин, предупредив, что, если не исправить ситуацию, это создает риск для реализации образовательного нацпроекта.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Законодательная власть Госдума Реформа образования
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