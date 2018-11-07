Определились хозяева первых матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

Стали известны хозяева первых матче четвертьфинала Кубка России по футболу. Жеребьевка прошла в столичном Доме футбола на Таганке, об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

С нынешнего года четвертьфинальные и полуфинальные противостояния будут проводиться в два матча. Первые из них состоится 5-6 декабря, и вот как выглядят пары команд.

"Локомотив" - "Рубин"

"Краснодар" - "Ростов"

"Спартак" - "Урал"

"Оренбург" - "Арсенал"

Первыми указаны команды, которые будут принимающими сторонами в первых матчах. В ответных встречах они уже выступят в качестве гостей - эти игры пройдут 23-24 февраля 2019 года.