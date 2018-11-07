Уже вторую неделю мой телефон каждый час, как заводной, издает особый булькающий звук. Напоминает, что пора хлебнуть воды. Пока я не установила это приложение, мне почти никогда не удавалось выпивать за день рекомендуемые 1,5 литра. В последнее время появилось огромное число самых разных приложений, мотивирующих к здоровому образу жизни. Из всего многообразия мы постарались выбрать самые интересные, руководствуясь тремя критериями: удобно, полезно, бесплатно.

Выпей воды

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Начнем с уже упоминавшегося приложения, помогающего контролировать количество выпитой за день воды. Вариантов много - суть одна. Я пользуюсь приложением "Напоминание о воде" (Drink water). Несмотря на английское название, приложение адаптировано к русскому языку. Помимо приятного журчания, которое регулярно издает программка (люблю звук льющейся воды), она мне понравилась еще несколькими вещами. Во-первых, на самом старте, сообщив о себе общую информацию (возраст, пол, вес, рост), получаешь рекомендацию по количеству выпиваемой воды в день. Когда параметры меняются, например, уходит вес, цифру можно поменять. Во-вторых, приложение не только отслеживает ежедневную "выпивку", но и запоминает то, что было вчера, позавчера и месяц назад - и выдает тебе все это в виде графика. В-третьих, напоминание не только звуковое. Мотивирующую фразу "Это поможет сохранить кожу и тело здоровыми" и шкалу, на которой отмечено количество уже выпитого, видно при каждом пользовании телефоном. Меня не раздражает. Тем более что за две недели пользования приложением я, во-первых, поняла, что в рабочей суете вообще забывала пить, а теперь реально мне хочется воды намного чаще. И, во-вторых, долгое время стоявший намертво вес наконец-то пошел вниз без каких-либо иных дополнительных усилий. То есть при прежней физической нагрузке и пищевом режиме.

Разомнись

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Тренировочных приложений великое множество. Я перебрала несколько и пока остановилась на Хай-фит. Из минусов - программа не полностью русифицирована. Приветственные слова, поддерживающие шутливые спичи и вежливое прощание при выходе из приложения, тут звучат по-русски. Но названия тренировок и сами упражнения явно скопированы с англоязычного оригинала. Впрочем, дополнительная практика в элементарном английском - это может быть не минусом, а плюсом.

К тому же в приложении масса различных предложений по тренировкам, а значит, можно разнообразить свою физактивность без скуки. Например, мне очень понравился раздел Оffice Stretching - элементарные упражнения на растяжку, в основном рук и грудного отдела позвоночника, которые можно выполнять "не отходя от компьютера" прямо на рабочем месте.

Еще плюс - приложение легко подстраивается под потребности пользователя. Нужен план интенсивных тренировок на неделю, нацеленных на жиросжигание? Пожалуйста. Или хочешь программу поддерживающих форму упражнений в расчете на месяц? ОК - вот он. Нужны разминочные "пятиминутки"? И с этим нет проблем. Хочешь просто постоять в планке? Под рукой таймер - поехали!

Очень приятный бонус - программа подсказывает, какое количество килокалорий ты сжигаешь во время тренировки. Невольно призадумаешься: то ли во время рабочего перерыва бежать в буфет пить кофе с булкой и заполучить 300, а то и 400 лишних энергетических единиц, то ли заняться разминкой - и потратить энергию.

Потанцуем?

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Самые веселые тренировки - танцевальные. И приложений таких очень много. Мне понравилось "Танцевальные тренировки" (Dance Workout). Пользуясь им, можно осваивать сразу несколько танцевальных стилей. Есть просто варианты энергичной разминки. Есть латиноамериканские танцы, а еще регги и ставшая очень популярной в последнее время зумба. Специально для женщин - восточный танец живота. В приложение "зашиты" видеоролики. Так что визуальный ряд качественный. От вас требуется только установить телефон так, чтобы можно было поглядывать на него одним глазом и танцевать вволю.

Приложение тоже "англоговорящее" - ну заодно можно и язык подучить.

10 тысяч шагов в день

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Именно столько проходить рекомендуют кардиологи, если мы хотим сохранить здоровые сердце и сосуды до преклонных лет. Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, энтузиаст и активный общественник, даже придумал акцию "Прогулка с врачом" - регулярно выходил на променад сам и приглашал с собой всех желающих. "Ходьба удлиняет человеческую жизнь на 4-7 лет, поэтому она - золотой стандарт оздоровления, - считает Бокерия. - Но это должна быть ходьба, которая не отягощает вас сумками и заботами. Вы можете пойти с кем-то вместе, а можете - один, с музыкой в ушах. В процессе очень серьезно повышается работоспособность. Желательно, чтобы это была более-менее пересеченная местность, потому что тогда пульс то ускоряется, то замедляется".

Конечно, можно просто ходить в течение часа - при интенсивном темпе за это время как раз и проходятся те самые 10 тысяч шагов. Но проверить себя можно и с приложением. Был бы при себе телефон. Например, приложение "Шагомер - счетчик шагов и калорий". С ним не нужно никаких фитнес-браслетов. Оно легко отслеживает пройденный путь за день. Нужно ввести личные данные - пол, рост, вес, выставить цель - на первых порах по умолчанию высвечивается 6000 шагов. И вперед! Умное приложение не только подсчитает шаги, но и сообщит, сколько килокалорий вы сожгли, двигаясь. И так же, как в случае с питьевой программой, здесь можно посмотреть график тренировок: количество пройденного за неделю и месяц.

Удалось похудеть? Корректируйте информацию о себе - и программа сама предложит изменить темп тренировки. Очень удобно.

Сколько в рот положить

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная

В принципе если не переедать, не увлекаться сладким-жирным-соленым-копченым, то калории можно не считать. Но если стоит задача именно сбросить вес или удержать достигнутый, диетологи все же рекомендуют отслеживать калорийность еды. Счетчиков калорий множество. Например, "Калькулятор калорий HiKi". Программа хороша тем, что, основываясь на ваших данных (пол, рост, вес, двигательная активность и цель - сбросить вес, удержать его или набрать), проводит расчет и выдает рекомендации.

Но когда доходит до контроля за дневным рационом (а я опробовала и это, и несколько других приложений), признаюсь, меня в какой-то момент достало искать в огромном перечне разных сортов сыра съеденный на завтрак шарик моцареллы и пересчитывать в граммы половинку яблока... Да, калорийность у разных сыров разная, а яблоки бывают большие и маленькие, и, наверно, такой детальный подход оправдан. Но у меня, увы, не хватило ни времени, ни терпения, чтобы три раза в день гулять по бесконечным таблицам с продуктами, подсчитывая съеденные калории. Впрочем, знаю многих, кто делает это если не с удовольствием, то практически "на автомате" и считает очень полезным.

Ну и в завершение несколько слов о пользовании. Мы выбирали бесплатные ресурсы. И, как следствие, используя их, придется мириться с то и дело выскакивающей рекламой. Хотите большего комфорта - придется оформлять подписку и раскошелиться.

Приложений по здоровому образу жизни так много, что всегда можно найти что-то "под себя"

И еще одно замечание: многие приложения просят сообщить не только метрические данные, но и дать доступ к вашему местонахождению (геолокация), Wi-Fi подключениям, к базе фото и файлов на вашем телефоне. Если нет опасений - флаг в руки. Если же не хотите, чтобы ваши перемещения и личная информация были доступны, - делайте выводы. Подбирайте другое приложение, пробуйте отказаться (не дать разрешение). Но, по моему опыту, выбрав "не разрешаю" - вы ограничиваете возможности пользования. Но тут уж каждый решает сам.