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07.11.2018 14:17
Рубрика: В мире

Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение госграницы. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Теперь в Уголовном кодексе страны значится новая статья под номером 332 - "Незаконное пересечение государственной границы". В документе, в частности, говорится, что преследованию подлежат лица, имеющие гражданство государства-агрессора или действующие в его интересах, которые предпримут попытку проникнуть на территорию Украины в обход пропускных пунктов или через них, но без соответствующих документов или с указанием недостоверных данных. За это в тюрьму можно попасть на срок до трех лет.

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За повторное правонарушение последует наказание в виде лишения свободы уже до пяти лет.

Аналогичный срок предусматривается за преступление в составе группы лиц. За пересечение границы с применением оружия можно угодить за решетку на восемь лет. До принятия поправок в Уголовный кодекс Украины за незаконное пересечение границы в стране действовала только административная ответственность.

Верховная рада одобрила эти изменения в октябре. Инициативу во втором чтении поддержали 243 депутата.

Напомним, что с 1 января 2018 года при пересечении украинской границы фиксируются биометрические данные. Сдавать отпечатки пальцев и проходить некоторые другие процедуры при въезде на Украину надлежит не только гражданам России, но также представителям еще 70 государств.
 

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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