Президенты России и Беларуси примут участие в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин 8-9 ноября в Казахстане примет участие в саммите ОДКБ и в форуме межрегионального сотрудничества. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра и послезавтра Путин будет работать в Астане и Петропавловске в Казахстане. Это будет и саммит ОДКБ, и отдельная встреча с президентом (Казахстана Нурсултаном) Назарбаевым, и затем - пленарное заседание форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана", - сообщил представитель Кремля.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко 8 ноября также совершит рабочий визит в Казахстан. Об этом в среду сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах, в повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взамодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов", - отметили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко рассказал о ключевых вопросах саммита ОДКБ.

