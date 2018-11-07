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07.11.2018 14:31
Рубрика: Происшествия

Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой

Текст: Иван Петров
Следственный комитет по Амурской области начал процессуальную проверку по факту публикации в СМИ фотографии осужденного на 20 лет члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза. На снимке изображен заключенный, который, находясь за решеткой, употребляет в пищу дорогу еду (в частности, красную икру и крабов). Как сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, будут проверены правила внутреннего распорядка исправительного учреждения и их соблюдение всеми заключенными.
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать ход этой проверки центральному аппарату СКР. "Глава следственного ведомства поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания человеку, совершившему чудовищные преступления. При обнаружении в действиях сотрудников УФСИН по Амурской области признаков должностных либо коррупционных преступлений глава СКР указал незамедлительно возбуждать уголовные дела", - рассказала Светлана Петренко.

Фото: depositphotos.com
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В свою очередь региональная прокуратура намерена выяснить, есть ли в ассортименте магазина, работающего при колонии, в которой отбывает наказание Цеповяз, те самые продукты, что видны на фотографии. Как сообщил старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин, провести такую проверку поручил прокурор Амурской области. "Есть порядок отбывания наказания, и если на территории колонии есть магазин или приезжает автолавка, а заключенный работает или получает, к примеру, пенсию, он, конечно, может делать там покупки. Но другой вопрос, действительно ли, можно было купить при колонии те самые продукты", - цитируют РИА Новости представителя прокуратуры.

Напомним, накануне в СМИ была опубликована фотография, на которой Вячеслав Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него тарелки с крабами, шашлыками и красной икрой.

На скандальный снимок отреагировала пресс-служба УФСИН России по Амурской области. В управлении сообщили, что фотографии подлинные, но сделаны были еще в 2015 году. По данному факту в 2018 году была проведена служебная проверка и были установлены факты нарушений правил внутреннего распорядка, сообщили в ведомстве. В пресс-службе УФСИН отметили, что материалы той проверки передали в следственные органы.

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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В то же время исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СК по Амурской области Олег Мясоедов сообщил, что следователи не получала материалов УФСИН о проверке.

Членов организованной преступной группировки, действовавшей на территории станицы Кущевская Краснодарского края, осудили за убийство 12 человек. Бандиты осенью 2010 года убили семью и гостей, включая нескольких детей, местного фермера Сервера Аметова. Лидер банды Сергей Цапок в итоге был осужден пожизненно. 7 июля 2014 года он скончался от болезни в следственном изоляторе, где ожидал рассмотрения жалобы на свой приговор.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным следствия, кущевская банда орудовала в станице с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств.

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