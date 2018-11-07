Бывший директор АО "Тепло РКК "Энергия" предстанет перед судом

Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении экс-гендиректора АО "Тепло РКК "Энергия". 7 ноября следователи направили уголовное дело в суд с обвинительным заключением.

Бывший руководитель обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - ч. 2 ст. 201 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что в октябре 2013 и в январе 2014 года генеральный директор ЗАО "Тепло РКК "Энергия" заключил фиктивные договоры по предоставлению консультационных услуг, которые впоследствии не осуществлялись. Своими преступными действиями он причинил ущерб компании на сумму 21 миллион рублей.

Отмечается, что это ухудшило платежеспособность и финансовое состояние компании. Отмечается, что на недвижимое имущество фигуранта уголовного дела наложен обеспечительный арест.