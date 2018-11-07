ЦОДД посоветовал москвичам пересесть с машин на метро

Столичный Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам пересесть с машин на метро из-за массовых мероприятий 7 ноября.

В пресс-службе ЦОДД отметили, что сегодня днем перекрывались участки Петровки и Сретенского бульвара. Это было необходимо, чтобы коммунисты провели демонстрацию в честь годовщины революции. Также из-за массовых акций в 18:00 перекроют улицу Заморенова в районе Красной Пресни. Из-за ограничений движение в центре днем серьезно уплотнилось, возможны проблемы и вечером.

Стоит также скорректировать маршруты и тем, кто едет в район стадиона "Лужники". Несколько улиц у арены будут пешеходными, пока не кончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома". По прогнозам "Яндекса", к 19:00 в Москве ожидаются 8-балльные заторы.