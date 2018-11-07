Для отрубившего жене руки изувера запросили 17 лет колонии

Серпуховский городской суд огласит приговор жителю Подмосковья Дмитрию Грачеву, который отрубил кисти рук своей жене, 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На заседании в ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Грачеву наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. К слову, подсудимый признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, но лишь частично.

Кстати, Грачеву инкриминируется сразу 3 состава преступления. Кроме умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, ему вменили два эпизода похищения человека и угрозы убийством.

По версии следствия, мотивом всех этих преступлений стали неприязненные отношения обвиняемого к своей супруге, возникшие на почве ревности. Так, 11 декабря 2017 года Грачев против воли своей жены, вывез ее в лесной массив. Затем обвиняемый вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов топором по кистям рук. Таким образом мужчина пытался узнать подробности якобы совершенной измены. Отмечается, что подсудимый заранее готовился - он купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты.

В тот же день мужчина сдался полиции, свои действия он объяснил ревностью.

В Следственном комитете отметили, что за месяц до инцидента Грачев уже похищал свою супругу и угрожал ей убийством. Следствием установлено, что после первого похищения потерпевшая обращалась с заявлением в полицию. Однако участковый отреагировал на обращение только через 18 дней и ограничился проведением профилактической беседы после чего вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Грачева состава преступления.

По данному факту в отношении участкового возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "халатность". Участкового уволили из органов внутренних дел, его руководство дисциплинарно наказали.

Потерпевшая была прооперирована, ей удалось спасти левую кисть, а на правую руку поставили бионический протез. Грачева лишили родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей.