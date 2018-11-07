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07.11.2018 11:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Коммунарскую линию метро в Москве построят до конца 2023 года

Текст: Иван Пышечкин

Строительство 10 станций Коммунарской линии московского метро будет завершено до конца 2023 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.

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По словам Бочкарева, общая длина линии составит порядка 22 километров, а возводить ее будут на двух участках - от станции "Улица Новаторов" до "Столбово" и от "Севастопольского проспекта" до "Улицы Новаторов".

На новой линии появятся станции "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица Строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".

Всего будет предусмотрено 4 пересадки - со станции "Столбово" на одноименную станцию Сокольнической ветки, с "Севастопольского проспекта" на "Крымскую" (МЦК), с "Академической" на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки, с "Улицы Новаторов" на одноименную станцию строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ).

2018 год стал рекордным по темпам развития московского метро - всего было открыто 15 станций и 2 депо.

Экономика Транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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