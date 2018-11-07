Под Смоленском завершен разбор завалов на месте взрыва

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Смоленской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.

Взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в поселке Пригорское Смоленской области произошел вечером 6 ноября. В результате ЧП пострадали 16 квартир, были повреждены межэтажные перекрытия на площади около 300 квадратных метров. Из аварийного здания спасатели эвакуировали 52 человек. По предварительным данным, жертв среди жителей нет. Травмы получили четыре человека, двое из них госпитализированы.

- Разбор завалов завершен. Из Москвы доставлен диагностический комплекс "Струна", с помощью которого будут обследованы несущие конструкции дома, - говорится в сообщении.

Для помощи пострадавшим власти организовали два пункта временного размещения. В них остались ночевать пять человек, в том числе один ребенок. Остальные эвакуированные разместились у родственников. После взрыва в девятиэтажке, сданной в эксплуатацию в 2016 году, повреждены окна, двери, имеются трещины в стенах. По факту ЧП региональное Следственное управление СКР начало проверку.