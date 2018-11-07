СК возбудил дело после нападения овчарки на полицейского в метро

Пассажира московского метро привлекут к уголовной ответственности за нападение на полицейского. По версии следствия, он специально натравил овчарку на сотрудника МВД и ударил его напарника.

Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел 5 ноября вечером. Около 20:20 в метро "Цветной бульвар" вошел мужчина странного вида с агрессивной собакой без намордника и поводка. Пассажиры пожаловались полицейским, и те попросили нарушителя выйти. В ответ мужчина натравил пса на одного из дежурных. Собака также начала бросаться на пассажиров, и полицейский был вынужден застрелить ее из табельного оружия.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина с собакой действительно вел себя неадекватно. Одного из полицейских он дважды ударил ногой. Задержанный признался, что сильно выпил в тот день. В нападении на полицейских он признался. Против него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". На период следствия его отпустили под подписку о невыезде.