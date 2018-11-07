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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Упала - не пропала

У "Тройки" появятся новые функции
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
В Московском метрополитене решили персонифицировать проездной "Тройка". Теперь, даже если карта будет утеряна, деньги не пропадут - проездной восстановят со всеми записанными на него билетами.
Фото: Пресс-служба столичного метрополитена
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С вводом новой билетной системы пассажиры смогут создавать личные кабинеты, привязанные к своим картам. Через личный кабинет остаток по счету или оставшиеся по абонементу дни можно будет перенести на другую карту, если старая утеряна. "По своему функционалу система будет напоминать банковскую: помимо перевода средств пассажирам будет доступен просмотр баланса, блокировка карты и онлайн-пополнение. Причем ездить на транспорте можно сразу после перевода денег - активация через желтый информационный терминал на станции больше не потребуется", - рассказали "РГ" в пресс-службе Московского метрополитена.

В настоящее время вернуть деньги можно только с привязанного к "Тройке" билета "Кошелек". Для этого пассажиру нужно обратиться с заявлением в сервисный центр "Московский транспорт". Причем возврат в течение 30 дней оформят только после сдачи карты. То есть если носитель потерян, то получить обратно деньги не получится. Ведь пока восстановлению подлежат только именные карты, например школьные или студенческие. Так что ввод новой билетной системы станет очень хорошей новостью для разинь и Маш-растеряш.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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