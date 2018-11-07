В Москве преступники подожгли второй храм за месяц

Очередной поджог православного храма совершен в Москве. На северо-западе преступник обложил деревянную обитель покрышками и развел огонь. Пламя так сильно повредило здание, что восстановить его невозможно.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, вчера в 21:02 поступило сообщение о пожаре в дома № 31/1 на Лодочной улице. Именно там расположен храм Иоанна Богослова. В МЧС позвонил местный сторож, который первым заметил огонь. Пока ждали пожарных, охранники пробовали залить пламя сами. Но общая площадь пожара к тому моменту составила уже 40 квадратных метров. Около получаса спасатели боролись с огнем, потушить все удалось в 21:41.

Прихожане узнали о происшествии моментально. Не прошло и часа с прибытия пожарных, как около 40 местных жителей пришли к зданию и стали спасать все, что уцелело внутри. Многое удалось сохранить, но ущерб все равно оказался очень серьезным. По данным Северо-Западного викариатства, копотью покрылась церковная утварь и иконы. Часть стекол в окнах лопнула от высокой температуры. Проводить богослужения здесь больше невозможно.

Но самое страшное - не в этом. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили худшие опасения: храм подожгли намеренно. Вечером преступник подошел к зданию и обложил его покрышками. Дальше злоумышленник облил бензином и шины, и столы, за которыми прихожане пили чай после богослужений. Все это моментально загорелось. Священнослужители полагают, что пироман действовал не только продуманно, но и демонстративно. Он устроил пожар именно с той стороны, на которую смотрели камеры. Зайди он с другого края - даже не попал бы на видео. Полиция возбудила уголовное дело, началось расследование.

Сейчас викариатство решает, где теперь проводить богослужения. Это не должно стать серьезной проблемой, ведь совсем скоро на той же площадке достроят постоянный каменный храм. Там осталось доделать только отделку. И все же ситуация встревожила представителей РПЦ. Ведь за последний месяц это уже второй поджог деревянного храма в Москве. Как уже писала "РГ", в ночь на 13 октября преступник так же облил бензином храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресную школу в Восточном округе. В связи с этим митрополит Рязанский и Михайловский Марк, курирующий программу строительства новых храмов, призвал усилить безопасность приходов.

"Свершившиеся акты кощунства свидетельствуют лишь о бессильной злобе противников храмов, - считает митрополит. - Видя свое поражение, они идут уже на крайние меры. Господь им судья!".