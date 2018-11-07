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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Взрыв в смоленской многоэтажке был намеренным

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме под Смоленском. Дело возбуждено по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным  способом" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества".

Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
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- Предварительно установлено, что эпицентр взрыва находился в квартире № 88 на шестом этаже. В ней проживал 47-летний мужчина. Рассматривается несколько вариантов развития событий, но приоритетной является версия умышленного взрыва. Вечером 6 ноября, после конфликта в семье мужчина, находясь дома один, повредил газовый шланг, а затем высек искру, - рассказала представитель СУ СКР по Смоленской области Наталья Зеува.

В результате взрыва пострадали четыре человека - в том числе подозреваемый. Дом - сданная в 2016 году девятиэтажка, - сильно поврежден: обрушились несколько балконов и перекрытия в квартирах. Из здания эвакуированы 52 человека, власти организовали пункт временного размещения. Девятиэтажку обследуют доставленным из Москвы комплексом "Струна".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Взрывы газа в домах
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