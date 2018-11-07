Рыбинская городская прокуратура назвала незаконным заключение городской межведомственной комиссии, не нашедшей оснований для признания стремительно разрушающихся новостроек на улице Щепкина аварийными и подлежащими сносу. В интересах инвалидов, живущих в двух потрескавшихся домах, надзорное ведомство обратилось в суд.

Состарились преждевременно

О сложнейшей ситуации, в которой оказались жильцы трехэтажных домов 29а и б на улице Щепкина в Рыбинске, построенных по инновационной технологии, "РГ" писала неоднократно. За их возведением горожане наблюдали с любопытством, немало удивляясь, как "лес" из тонких металлических профилей, соединенных друг с другом саморезами, постепенно обрастал фиброцементной опалубкой, заполнявшейся смесью пенополистирола и бетона. Белые гранулы этого пенополистирола выпадают сегодня откуда только можно: из заплесневелых и разрушающихся цоколей, из не обшитых строителями лючков, ведущих на чердаки, из чердачных стен.

Построенные за один год и сданные в 2012-м дома, предназначавшиеся для переселения в них жильцов аварийного жилфонда, очень быстро начали утрачивать свой парадный вид. Дверные проемы перекашивало, из-за чего люди с трудом могли вставить новые двери, по стенам побежали многочисленные трещины, причем в некоторых случаях - сквозные, полы "повело" под уклон. В некоторых санузлах почему-то вообще не оказалось вентиляции…

Несмотря на обращения жильцов в управляющую компанию, муниципальный "Жилкомцентр", администрацию города, прокуратуры разных уровней, проблема не решалась. По словам жильцов, приходили комиссии, ставили на трещины маячки и "наблюдали". Дальше этого дело не двигалось. И только в начале 2018 года было наконец принято решение о проведении обследования инженерно-технического состояния конструкций странных новостроек, страдающих своеобразной "прогерией" - синдромом преждевременного старения.

В результате проводившее обследование Агентство строительной экспертизы из Ярославля обнаружило уйму недочетов, которых у шестилетних строений не должно быть в принципе: "многочисленные трещины в штукатурном слое, зоны отслоения штукатурного покрытия цоколя, множественные трещины в наружном отделочном покрытии стен, разрушение материала наружного утеплителя стены из пенополистирола в цокольной зоне, трещины в зоне сопряжения стеновых конструкций из полистиролбетона со стойками каркаса здания шириной раскрытия до 10 миллиметров, трещины в зоне сопряжения конструкций стен шириной раскрытия до 10 миллиметров, низкое качество укладки, уплотнения полистиролбетонной смеси наружной стены в чердачном помещении, образование полостей, пустот в конструкции наружных стен в уровне чердачного пространства…"

Выводы экспертов - не в счет

Список дефектов получился длинный. Эксперты, согласно их заключению, выявили "развитие значительных деформаций, повреждений конструкций стен надземной части здания, свидетельствующих о высокой деформативности, податливости узлов сопряжения конструкций каркаса здания", и сделали вывод, что общее состояние конструкций наружных и внутренних несущих стен здания на момент обследования - аварийное, а состояние конструкций перегородок - ограниченно работоспособное.

Это исследование проводилось в апреле - мае текущего года. В августе дома для "визуального осмотра" посетили представители департамента Государственного жилищного надзора Ярославской области, в итоге предложившие межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в Рыбинске признать дома на улице Щепкина аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Побывала в трещащих по швам новостройках и указанная межведомственная комиссия, тоже обнаружившая трещины, деформацию полов и многочисленные деревянные подпорки в подвалах. Однако, к изумлению жильцов, оснований для признания домов аварийными комиссия… не нашла. Хотя, в отличие от специализированного Агентства строительной экспертизы, инструментального обследования конструкций зданий она не делала.

Комиссия обнаружила и зафиксировала трещины в стенах, деформацию полов и многочисленные деревянные подпорки в подвалах

Более того, жильцам, настаивающим на расселении домов и не согласным на капремонт, неспособный, по их мнению, решить проблему в корне, городские власти порекомендовали самостоятельно заняться ремонтно-восстановительными работами...

- Теперь они хотят решение всех проблем переложить на наши плечи, - возмущена жительница одного из домов на Щепкина Наталия Мысик. - Мол, гарантийный срок прошел, и теперь за все отвечают собственники. Но мы же не виноваты в том, что нас переселили в такие безобразные дома. Подвижки в них происходят просто на глазах. Например, наша квартира находится на третьем этаже, и у нас все было более-менее нормально, а теперь мы чувствуем, что пол пошел под уклон - уже градусов на семь. Мы купили новый шкаф, и он у нас не стоит прямо. Шкаф в прихожей, стоявший ровно, тоже наклонился. Такое ощущение, что дом проваливается в середине. Нам просто страшно.

Обнадеживает, что за жильцов потрескавшихся новостроек в очередной раз вступилась Рыбинская городская прокуратура. Надзорное ведомство посчитало вывод межведомственной комиссии необоснованным и незаконным, поскольку он идет вразрез с заключением Агентства строительной экспертизы, признавшей конструкции домов аварийными и ограниченно работоспособными.

В Рыбинский городской суд направлены исковые заявления заместителя прокурора Романа Шабалина в интересах живущих в трехэтажках инвалидов. Остальные жильцы намерены присутствовать на процессе как заинтересованные лица. Первое заседание суда назначено на 9 ноября.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.

Мнение

Денис Добряков, глава Рыбинска:

- В соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в Рыбинске собственникам квартир необходимо принять меры для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания, проведя ремонтно-восстановительные работы на несущих конструкциях в соответствии с выводами ООО "Агентство строительной экспертизы" с целью приведения их в надлежащее для проживания состояние.