Бастрыкин: СКР проверит действия колонии после фото с пиршеством Цеповяза

Новости

Воронежскую больницу проверят после неправильной ампутации 17:57
В Крыму предложили обязать трудных детей ходить к психологу 17:55
Хозяин отеля в Сочи пойдет под суд за гибель мальчика в ливневке 17:54
Страховщикам разрешили скрывать информацию о себе для защиты от санкций 17:52
ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА 17:47
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы 17:39
Hyundai представил роскошную Creta 17:37
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд" 17:35
Определены слова, которые нельзя использовать в рекламе лекарств 17:34
Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе 17:29
В БДТ пройдет премьера камерной оперы "52" 17:28
Госдума предлагает Узбекистану статус наблюдателя в ПА ОДКБ 17:27
В России ужесточаются правила биржевых торгов топливом 17:27
Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур 17:18
В Кремле напомнили Давосу о конкурентах 17:04
В музее музыкальной культуры открыта выставка-размышление о звуке 16:57
Песков опроверг сообщения про отмену встречи Путина и Нетаньяху 16:56
ЦОДД посоветовал москвичам пересесть с машин на метро 16:52
Кержаков обжаловал решение суда о проживании его сына с матерью 16:51
В Волгограде осудили педиатра, работавшего по поддельному диплому 16:50
Под Краснодаром загорелся склад на площади 1850 квадратных метров 16:47
"Одноразовый" или "single-use" стало словом 2018 года 16:45
В Крыму назвали кризисом жанра закон "о незаконном въезде на Украину" 16:39
В ЦУМе открылся поп-ап магазин Louis Vuitton X Grace Coddinggton 16:37
В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа в Париже 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин: СКР проверит действия колонии после фото с пиршеством Цеповяза

Проверка правомерности действий сотрудников колонии в Амурской области взята на контроль СКР. Об этом сообщил его глава Александр Бастрыкин.

Напомним, проверки стали следствием попадания в интернет фотографий одного из членов "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в этой колонии. На снимках он ест разнообразные деликатесы, в частности, красную икру и крабов.

Омбудсмен в Приамурье не получала жалоб на пиршество "цапка" в колонии

По мнению Бастрыкина, необходимо дать строгую оценку правомерности действий сотрудников исправительного учреждения, которые, вероятно, способствуют облегчению условий содержания "лица, совершившего чудовищные преступления против личности".

Кроме этого, региональная прокуратура проверит, обладает ли магазин при колонии теми продуктами, которые фигурируют на фотографии. Провести такую проверку поручил прокурор Амурской области.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы
Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой
Разрушение крыла Су-57 сняли на видео