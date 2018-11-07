Бастрыкин: СКР проверит действия колонии после фото с пиршеством Цеповяза

Проверка правомерности действий сотрудников колонии в Амурской области взята на контроль СКР. Об этом сообщил его глава Александр Бастрыкин.

Напомним, проверки стали следствием попадания в интернет фотографий одного из членов "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в этой колонии. На снимках он ест разнообразные деликатесы, в частности, красную икру и крабов.

По мнению Бастрыкина, необходимо дать строгую оценку правомерности действий сотрудников исправительного учреждения, которые, вероятно, способствуют облегчению условий содержания "лица, совершившего чудовищные преступления против личности".

Кроме этого, региональная прокуратура проверит, обладает ли магазин при колонии теми продуктами, которые фигурируют на фотографии. Провести такую проверку поручил прокурор Амурской области.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.