ФК "Уфа" объявил об отставке главного тренера Сергея Томарова

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Томаров покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды из столицы Башкортостана.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Сергея Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Томаров возглавил "Уфу" в июне этого года - он сменил Сергея Семака. Всего за несколько месяцев до этого Сергей Богданович подписал с клубом новый контракт, однако затем он не смог отказаться от предложения "Зенита".

Отметим, что при Семаке "Уфа" заняла шестое место в розыгрыше чемпионата России сезона-2017/18, что стало лучшим результатом в истории клуба. Томаров, однако, закрепить успехи своего предшественника не смог.

Под его руководством команда неплохо выступила в Лиге Европы, сумев преодолеть два квалификационных раунда. А вот в РПЛ дела у уфимцев на данный момент складываются крайне неудачно: в 13 матчах они одержали лишь две победы, а проиграли в шести встречах. С 11-ю очками команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Клуб также объявил имя преемника Томарова: в качестве исполняющего обязанности главного тренера команду возглавит Дмитрий Кириченко. Бывший футболист сборной России уже имел опыт работы в аналогичном статусе с "Ростовом", а в последнее время он входил в тренерский штаб Томарова.