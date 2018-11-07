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07.11.2018 13:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Уфа" объявил об отставке главного тренера Сергея Томарова

Текст: Данила Жиляев

Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Сергей Томаров покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды из столицы Башкортостана.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Сергея Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм", - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Томаров возглавил "Уфу" в июне этого года - он сменил Сергея Семака. Всего за несколько месяцев до этого Сергей Богданович подписал с клубом новый контракт, однако затем он не смог отказаться от предложения "Зенита".

Отметим, что при Семаке "Уфа" заняла шестое место в розыгрыше чемпионата России сезона-2017/18, что стало лучшим результатом в истории клуба. Томаров, однако, закрепить успехи своего предшественника не смог.

Под его руководством команда неплохо выступила в Лиге Европы, сумев преодолеть два квалификационных раунда. А вот в РПЛ дела у уфимцев на данный момент складываются крайне неудачно: в 13 матчах они одержали лишь две победы, а проиграли в шести встречах. С 11-ю очками команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Клуб также объявил имя преемника Томарова: в качестве исполняющего обязанности главного тренера команду возглавит Дмитрий Кириченко. Бывший футболист сборной России уже имел опыт работы в аналогичном статусе с "Ростовом", а в последнее время он входил в тренерский штаб Томарова.

 

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