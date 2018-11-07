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07.11.2018 15:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города России с лучшими и худшими дорогами

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Лучшим городом России по состоянию дорог и парковок россияне назвали столицу Чечни Грозный. Такие данные по итогам масштабного социологического опроса приводят специалисты портала Domofond.ru.

Фото: Игорь Филонов/РГ
Названы города ЦФО с лучшими дорогами

Опрос охватил 150 крупнейших городов России. Респонденты оценивали по десятибалльной шкале утверждение "Меня устраивает качество дорог, я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе". Оказалось, что в среднем по стране люди оценивают качество дорог ниже среднего - 4,5 балла.

Первое место по результатам исследования уже во второй раз занял город Грозный, местные жители считают, что проблем с дорогами и парковками у них немного и поставили столице Чечни 6,8 балла. Зато лучшим регионом, в отличие от прошлого года, стал Краснодарский край. В топ-10 городов рейтинга попали сразу четыре населенных пункта из этого региона: Геленджик, Анапа, Сочи и Армавир.

- В целом россияне оценивают состояние городской дорожной сети и парковки в своих районах довольно низко: на 4,5 балла из десяти. Почти половина опрошенных считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5 процента респондентов поставили им от одного до трех баллов, - говорится в итогах исследования.

Хуже всего дело с дорогами и парковками, по данным этого исследования, обстоит в алтайском городе Рубцовске, Новочеркасске (Ростовская область) и Коврове (Владимирская область).

Отдельно в рейтинге учитывались города-миллионники. Здесь первое место заняла Москва, второе - Пермь, а третье - недавно влившийся в ряды миллионеров Краснодар.

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