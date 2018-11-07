Названы города России с лучшими и худшими дорогами

Лучшим городом России по состоянию дорог и парковок россияне назвали столицу Чечни Грозный. Такие данные по итогам масштабного социологического опроса приводят специалисты портала Domofond.ru.

Опрос охватил 150 крупнейших городов России. Респонденты оценивали по десятибалльной шкале утверждение "Меня устраивает качество дорог, я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе". Оказалось, что в среднем по стране люди оценивают качество дорог ниже среднего - 4,5 балла.

Первое место по результатам исследования уже во второй раз занял город Грозный, местные жители считают, что проблем с дорогами и парковками у них немного и поставили столице Чечни 6,8 балла. Зато лучшим регионом, в отличие от прошлого года, стал Краснодарский край. В топ-10 городов рейтинга попали сразу четыре населенных пункта из этого региона: Геленджик, Анапа, Сочи и Армавир.

- В целом россияне оценивают состояние городской дорожной сети и парковки в своих районах довольно низко: на 4,5 балла из десяти. Почти половина опрошенных считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5 процента респондентов поставили им от одного до трех баллов, - говорится в итогах исследования.

Хуже всего дело с дорогами и парковками, по данным этого исследования, обстоит в алтайском городе Рубцовске, Новочеркасске (Ростовская область) и Коврове (Владимирская область).

Отдельно в рейтинге учитывались города-миллионники. Здесь первое место заняла Москва, второе - Пермь, а третье - недавно влившийся в ряды миллионеров Краснодар.