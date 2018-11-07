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07.11.2018 16:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Юные баянисты из Мурманска покорили Париж

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Баянисты Детской школы искусств №1 Мурманска взяли все золотые медали и одну серебряную на 13-м Международном музыкальном фестивале "Под небом Парижа", который недавно завершился во Франции.

В частности, 17-летний ученик школы получил Гран-при фестиваля, двое других ребят заняли первое и второе место в сольном исполнении. Также трио из учеников школы признано лучшим ансамблем, а их руководитель Галина Кутыркина по итогам фестиваля была награждена дипломом "Лучший учитель".

Фото: Автор фото Ойген фон Арб
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Как сообщила "РГ" завуч школы Ольга Островидова, мурманские баянисты побеждают на фестивале не впервые. Например, в 2013-м году нынешний обладатель Гран-при удостоился такой же награды на этом же фестивале в номинации "Инструментальное творчество. Баян". А в 2012-м ученица школы Гран-при в Вене и главный приз жюри. И это не считая других призовых мест.

Мурманским музыкантам пришлось столкнуться с немалыми сложностями. Так, юная баянистка, занявшая на фестивале второе место в сольном выступлении и первое в составе трио, вынуждена была играть на чужом баяне - ее старый и изношенный инструмент вышел из строя. По мнению руководства школы, будь у нее хороший баян, она могла бы занять и первое место. Но труднее всего решить другую задачу - собрать деньги для оплаты поездки на фестиваль.

- Все эти поездки финансируются за счет родителей, - добавила Ольга Островидова. - Родители вынуждены полгода собирать деньги на то, чтобы ребенок мог выступить на международном фестивале. У одного из победителей, например, многодетная семья, он старший. Его родителям приходится особенно трудно. И, конечно, большая проблема - это старые инструменты, которые давно пора обновлять. Но на это не хватает средств.

Культура Музыка Фолк Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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