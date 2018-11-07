Бастрыкин поручил проверить амурскую колонию после фото Цеповяза с икрой

В Амурской области следователи СКР начали процессуальную проверку инцидента с Вячеславом Цеповязом, который, находясь в колонии, стал участником пиршества с крабами, красной икрой и шашлыками.

Фотографии богатой трапезы привлекли внимание СМИ и социальных сетей 6 ноября. На снимках видно, что один из главарей банды Цапка, державшей более 10 лет в страхе станицу Кущевскую Краснодарского края, удобно устроившись на диване, лакомится дорогими деликатесами.

В тот же день в управлении ФСИН по Амурской области сообщили, что фото сделаны еще в 2015 году. В ведомстве не стали отрицать факт нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, но при этом добавили, что все материалы по данному инциденту были переданы в следственные органы.

- Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки. Будет дана жесткая правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовные дела в отношении тех сотрудников ФСИН, которые будут заподозрены в должностных или коррупционных преступлениях.

Вячеслав Цеповяз - один из главных подручных Сергея Цапка - в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сам он в убийствах (а их на счету у ОПГ 19, в том числе 12-ти человек, включай четверых детей, в доме фермера Аметова) не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании.