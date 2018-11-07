Новости

В библиотеке РГО нашли уникальный военный учебник XVII века 16:03
"КамАЗ" поставит в Москву почти 600 автобусов к 2020 году 16:00
МЦК будет работать на час дольше в день матча ЦСКА - "Рома" 15:58
В Воронеже пенсионерке ампутировали не ту ногу 15:54
Ибрагимович: "Гэлакси" является моим приоритетом 15:48
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 15:42
Костромской депутат подал в отставку из-за долгов по зарплате 15:38
В Японии на аукционе продали снежного краба за 19 тысяч долларов 15:37
Неймар обиделся на судью матча с "Наполи" 15:33
Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения 15:30
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 15:19
Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд 15:15
Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат 15:10
Полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва 15:07
Бывший директор АО "Тепло РКК "Энергия" предстанет перед судом 15:06
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу 15:03
Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США 15:00
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова 14:59
Минфин не смог полностью разместить "короткие" ОФЗ 14:56
4 тысячи человек будут следить за порядком на матче ЦСКА - "Рома" 14:54
Найдено вино династии Хань возрастом 2000 лет 14:54
Volkswagen Golf получил в России новые опции 14:48
Поправки о контроле за средствами дольщиков доработают 14:38
Бастрыкин поручил проверить амурскую колонию после фото Цеповяза с икрой 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин поручил проверить амурскую колонию после фото Цеповяза с икрой

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Амурской области следователи СКР начали процессуальную проверку инцидента с Вячеславом Цеповязом, который, находясь в колонии, стал участником пиршества с крабами, красной икрой и шашлыками.

Фотографии богатой трапезы привлекли внимание СМИ и социальных сетей 6 ноября. На снимках видно, что один из главарей банды Цапка, державшей более 10 лет в страхе станицу Кущевскую Краснодарского края, удобно устроившись на диване, лакомится дорогими деликатесами.

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело эксперта Клейменова

В тот же день в управлении ФСИН по Амурской области сообщили, что фото сделаны еще в 2015 году. В ведомстве не стали отрицать факт нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, но при этом добавили, что все материалы по данному инциденту были переданы в следственные органы.

- Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки. Будет дана жесткая правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовные дела в отношении тех сотрудников ФСИН, которые будут заподозрены в должностных или коррупционных преступлениях.

Вячеслав Цеповяз - один из главных подручных Сергея Цапка - в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сам он в убийствах (а их на счету у ОПГ 19, в том числе 12-ти человек, включай четверых детей, в доме фермера Аметова) не участвовал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Разрушение крыла Су-57 сняли на видео
В Госдуме оценили влияние итогов выборов в Конгресс на отношения США и РФ
С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
Названы регионы с самым качественным отдыхом