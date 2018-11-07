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07.11.2018 22:37
Рубрика: Общество

Ректора Московской духовной академии не пропустили на Украину

Московской духовной академии архиепископ Амвросий не смог попасть на Украину для участия в актовом дне Киевской духовной академии. Его не пропустили пограничники на паспортном контроле. Об этом сообщил в одной из социальных сетей глава Cинодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Позже сам владыка назвал причины отказа во въезде надуманными. Претензии к нему заключались в том, что священнослужитель "не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины". Не помогло даже письменное приглашение от ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра.

"Как оказалось позже, уже за час до моего прилета в Киев в группе "автокефальной церкви Украины" появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою", - отметил архиепископ Амвросий.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Он иронично назвал эту ситуацию "иллюстрацией "любви", о которой в последнее время не раз рассуждал патриарх Константинопольский Варфоломей, "ставя ее в противовес действиям "северных братьев", то есть священников РПЦ.

Кроме того, по мнению владыки, решение пограничников может быть связано со словами украинского президента Петра Порошенко, призвавшего священников "Российской православной церкви" покинуть страну. Кстати, в ответ на эти призывы в РПЦ напомнили, что решение об автокефалии является грубым насилием над религиозными убеждениями, которых придерживается большинство граждан Украины.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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