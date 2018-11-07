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07.11.2018 21:27
Рубрика: Спорт

Дзюба не сыграет с "Бордо" в Лиге Европы из-за травмы

Текст: Илья Зубко (Бордо)
В четверг вечером на стадионе "Матмют Атлантик" в Бордо питерский "Зенит" проведет очередной матч группового этапа Лиги Европы. Соперником команды Сергея Семака станет местный клуб "Бордо". Накануне игры "сине-бело-голубые" провели тренировку на французской арене, а главный тренер петербуржцев ответил на вопросы журналистов. В частности, он рассказал о травме капитана сборной России Артема Дзюбы.
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

На какой результат вы рассчитываете в Бордо?

Сергей Семак: Всегда хочется побеждать. Сделаем все возможное, чтобы хорошо сыграть и взять три очка. Но каждая игра - отдельная история. Думаю, что "Бордо" выйдет на поле с той же с целью победить. А кто окажется сильнее - увидим.

Фото: AP
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Знаете ли, что "Бордо" вчера сменил собственника? И насколько это обстоятельство повлияет на ход матча?

Сергей Семак: Мы, конечно, знаем об этом. Насколько это повлияет на действия команды в краткосрочной перспективе и конкретно завтра - сказать очень сложно. Безусловно, в будущем будут изменения. Но не думаю, что за несколько дней собственнику можно что-то кардинально изменить применительно к игре команды и к составу. Смена главного тренера - да, вызывает бурные эмоции. А вот по поводу руководства трудно сказать, насколько это повлияет.

В последних трех матчах "Зенит" забивает очень мало мячей. Это говорит о потере эффективности?

Сергей Семак: Я не думаю, что есть потеря. Моменты у нас есть. Чтобы много забивать, надо реализовывать те шансы, которые мы создаем. Причина только в этом. Мы идем пока неплохо, надо продолжать двигаться в этом направлении. Голов иногда больше, иногда меньше, от этого нам никуда не уйти. Вопрос только в реализации моментов.

Тяжелый график у "Зенита". Если не секрет, кто сможет сыграть завтра, а кто нет?

Сергей Семак: Не секрет. Чернов не заявлен на Лигу Европы. Не сможет принять участие в матче Дзюба. У него повреждение, он не провел после матча с "Ахматом" ни одной тренировки с командой. Не сыграет и Иванович. Мы его оставили, потому что ему очень сложно. Игрок проводит практически все матчи без замен, нагрузка на него выпала очень большая. И тренерский штаб принял решение дать ему небольшую передышку.

Насколько серьезно повреждение Дзюбы? Сможет ли он сыграть в следующем матче с ЦСКА и поможет ли он сборной?

Сергей Семак: Приедем - посмотрим. После игры не провел ни одного занятия. Будет тренироваться в пятницу - значит у него будет возможность сыграть. Не будет тренироваться - значит не будет играть. А по поводу сборной уже будем принимать решение, когда придем к этому. Пока это все, что есть.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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Ждете ли больше от Паредеса по сравнению с первым матчем? Что скажете о его удалении в игре с "Ахматом" - он не спровоцировал его?

Сергей Семак: Это был игровой момент. То, что он бывает неаккуратен в своих действиях, - это факт. Это идет от избытка желания и неправильности выполнения технических элементов. В данном случае - тех же подкатов. Никакого умысла с его стороны нет. Он будет наказан, но преднамеренности в его действиях я не вижу и с моей стороны полностью доверяю игроку. Его вспыльчивость как часть характера мы знаем и, естественно, будем с ней бороться. А разговоры, что он сделал это специально, - абсолютно беспочвенны. С его стороны было желание поехать с командой в Москву (на матч с ЦСКА, в котором Паредес не сыграет из-за дисквалификации - прим. авт.). На что с моей стороны была инициатива поехать домой и провести несколько дней у себя на родине. Эта возможность предоставляется ему очень редко. Матчи клуба, сборной - занятость большая. Я ему предоставил возможность воспользоваться этой ситуацией и какое-то время отдохнуть. Мы знаем потенциал Паредеса, он замечательный игрок. Ждем от него максимально полезных действий во всех аспектах и надеемся, что он будет только прогрессировать.

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