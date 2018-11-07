СМИ: Boeing предупредит авиакомпании о крутом пикировании 737 MAX

Boeing сообщил, что ошибочные данные в системе контроля за полетами на самолетах модификации Boeing-737 MAX могут привести к крутому пикированию таких судов. Предупреждение об этом американский производитель самолетов намерен направить операторам таких машин, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Одним из таких операторов является индонезийская авиакомпания "Lion Air", борт которой потерпел крушение, выполняя рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (Индонензия). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море.

Ранее глава индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно констатировал, что у самолета этой авиакомпании, которая относительно недавно пополнила свой парк новыми модификациями Boeing, были проблемы с прибором, показывающим скорость полета на борту.