СМИ сообщили о задержании помощницы бизнесмена Рыболовлева

Помощница Дмитрия Рыболовлева Татьяна Бешара была задержана и освобождена под залог вместе с российским бизнесменом в Монако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Между тем адвокаты Рыболовлева уже уведомили посольство РФ, что его отпустили. При этом бизнесмен остается под судебным контролем.

Ранее стало известно, что российского предпринимателя, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. В его апартаментах под названием "Прекрасная эпоха" в Монте-Карло прошли обыски.

Кроме Рыболовлева, полиция Монако задержала почти все бывшее руководство судебного аппарата княжества. По данным СМИ, речь идет о деле по фактам коррупции, "торговли активным и пассивным влиянием" и соучастии в этих преступлениях.