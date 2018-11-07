Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур

Полиция Монако одновременно с российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым задержала почти все бывшее руководство судебного аппарата княжества.

По данным издания Monaco-Matin, арестованные со вторника находятся под стражей в уголовной полиции, следователи проводят допросы. В ближайшие часы судья по делу будет должен либо продлить срок ареста на сутки, либо отпустить задержанных.

Французская Le Monde накануне сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Рыболовлев был задержан властями княжества для допроса в рамках расследования о коррупции и "торговле влиянием". Кроме того, правоохранители провели обыск в его доме. По данным издания, арест Рыболовлева, который является владельцем футбольного клуба "Монако", был произведен с санкции суда. Monaco-Matin считает, что речь может идти о следствии против швейцарского арт-дилера Ива Бувье.