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07.11.2018 11:53
Рубрика: Культура

В поместье президента США найден 6000-летний топор

Текст: Денис Передельский
Фото: Sierra Medellin/George Washington’s Mount Vernon Фото: Sierra Medellin/George Washington’s Mount Vernon
Фото: Sierra Medellin/George Washington’s Mount Vernon

В США при проведении раскопок на территории поместья Маунт-Вернон, принадлежавшего семье Вашингтонов, обнаружили каменный топор возрастом примерно 6000 лет.

Фото: Archaeological Team / e-Burgas
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Как сообщает The Washington Post, артефакт был обнаружен двумя учащимися местной школы, которые приняли участие в археологической экспедиции. Она прошла в штате Виргиния на территории родового поместья семьи Вашингтонов. В 1754 году его унаследовал будущий президент США Джордж Вашингтон.

Возраст каменного топора составляет около 6000 лет. Отмечается, что он был изготовлен весьма умелым мастером и, вероятно, был утерян на хребте с видом на реку Потомак. Длина орудия составляет около 18 сантиметров.

Он расширен и отшлифован на одном конце и сужен на другом - там, где к нему крепилась деревянная ручка. Чтобы создать режущую кромку, мастер использовал более твердый камень, которым обтесал инструмент.

Затем при помощи речного булыжника отшлифовал поверхность, после чего прорезал канавки, при помощи которых крепилась ручка. Ученые считают, что инструмент был очень ценным для своего времени.

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