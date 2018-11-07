В Госдуме оценили влияние итогов выборов в Конгресс на отношения США и РФ

В парламенте РФ прокомментировали прогнозы об итогах выборов в Конгресс США. Мнения о том, способны ли результаты повлиять на отношения с РФ, разделились.

Промежуточные выборы состоялись накануне. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако потеряли большинство в палате представителей.

Итоги выборов не повлияют на общий тренд отношения США к России, заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что сам президент США Дональд Трамп готов несколько смягчить точку зрения в отношении России, но это не готова сделать его партия. И с этим должен считаться Трамп.

Республиканская партия в целом сохраняет свои позиции, опираясь на достигнутые в последнее время экономические результаты, сделал вывод парламентарий.

США не будут выстраивать полноценный диалог с Россией вне зависимости от итогов выборов в Конгресс, заявил, в свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- Единственный вопрос, по которому сегодня у высшего американского руководства есть полное единство, - это русофобия и антисоветизм, желание максимально нанести вред нашей стране, - сказал он журналистам.

Серьезных изменений в политике США, включая российское направление, ожидать не стоит, тоже считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. На выборах в Конгресс не произошло "антитрамповского реванша" демократов.

- Я думаю, что это вынудит Трампа каким-то образом защищаться и принимать еще более жесткие меры для того, чтобы показать своим оппонентам, что это не так, - сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в отличие от ряда коллег, предвидит, что возможная победа демократов в конгрессе усугубит и без того сложные отношения между Россией и США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал общие тенденции в результате выборов в Конгресс. Политическая система США по итогам выборов станет еще более непредсказуемой - вплоть до попыток запустить процедуру импичмента, считает он.

- Получив большинство в Палате представителей, демократы все же могут начать процедуру импичмента и возглавят парламентские комиссии по расследованию все того же пресловутого "сговора" Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года, - заявил он. - Но могут начаться комплексные расследования комитетов палаты в отношении и многих других действий Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику.