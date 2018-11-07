В Кремле напомнили Давосу о конкурентах

Экономический форум в Давосе "рубит свои основы", не приглашая крупных российских бизнесменов, считают в Кремле. Не менее эффективные форумы есть и в Москве, и Россия ждет всех желающих на них приехать.

"Отторгая таких бизнесменов, форум рубит свои основы", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Financial Times, что Дерипаска, Вексельберг и Костин не будут приглашены в Давос в этом году.

"Дерипаска, Вексельберг, Костин стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам", - заметил представитель Кремля.

"В Москве проводится много интересных форумов, с очень широким международным присутствием, часть из этих форумов организуют и упомянутые предприниматели, поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию. Мы всех будем рады видеть", - подчеркнул Песков.

"Это не единственный форум, в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более, чем конкурентоспособна", - заметил пресс-секретарь главы государства.

Теперь российское присутствие будет не таким широким, как раньше, после подобных решений форума, предупредил Песков.