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07.11.2018 16:36
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа в Париже

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп кратко пообщаются в Париже 11 ноября. Как ожидается, это произойдет в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, такой формат встречи был выбран, чтобы не отвлекать внимание от темы празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Основная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на саммите G20 в Буэнос-Айресе (30 ноября - 1 декабря).

"Мы согласовываем с американской стороной время и дату встречи", - отметил Ушаков. Подписания каких-либо документов и заявлений по итогам встречи в Аргентине пока не планируется.

Что касается визита Владимира Путина в Париж, то, помимо общих мероприятий с участием мировых лидеров, президент РФ возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса. Как напомнил Ушаков, Путин, будучи премьер-министром, открывал этот памятник вместе с Франсуа Фийоном в 2011 году.

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